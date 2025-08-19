ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни намагаються розвинути наступ навколо Добропілля: подробиці від ISW

Вівторок 19 серпня 2025 10:40
UA EN RU
Росіяни намагаються розвинути наступ навколо Добропілля: подробиці від ISW Фото: росіяни намагаються розвинути наступ навколо Добропілля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська протягом останніх днів намагаються розвинути наступ південніше та східніше Добропілля Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Так, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили ознаки того, що російські війська намагаються перетворити початкове тактичне проникнення невеликих ударних груп навколо Добропілля на ширший прорив оперативного рівня.

Росіяни намагаються розвинути наступ навколо Добропілля: подробиці від ISW

Бої біля Добропілля

Нагадаємо, що 11 серпня аналітичний проект DeepState заявив про прорив армії РФ у районі Добропілля. За даними аналітиків, ворог підійшов до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили, що на цьому напрямку ворог намагається діяти малими групами, використовуючи чисельну перевагу та обхід першої лінії оборони. Однак останніми днями українські захисники відновили низку раніше втрачених позицій.

Пізніше у Генштабі повідомили, що у період з 4 по 16 серпня у Донецькій області було зачищено кілька населених пунктів – Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський також заявив, що ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту. Проте після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" росіян змінився на відчай.

Більше подробиць про ситуацію навколо Добропілля – читайте у матеріалі РБК-Україна "Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Добропілля Вторгнення Росії до України
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"