ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне пытаются развить наступление вокруг Доброполья: подробности от ISW

Вторник 19 августа 2025 10:40
UA EN RU
Россияне пытаются развить наступление вокруг Доброполья: подробности от ISW Фото: россияне пытаются развить наступление вокруг Доброполья (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в течение последних дней пытаются развить наступление южнее и восточнее Доброполья Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Так, аналитики Института изучения войны (ISW) заметили признаки того, что российские войска пытаются превратить начальное тактическое проникновение небольших ударных групп вокруг Доброполья в более широкий прорыв оперативного уровня.

Россияне пытаются развить наступление вокруг Доброполья: подробности от ISW

Бои возле Доброполья

Напомним, что 11 августа аналитический проект DeepState заявил о прорыве армии РФ в районе Доброполья. По данным аналитиков, враг подошел к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что на этом направлении враг пытается действовать малыми группами, используя численное преимущество и обход первой линии обороны. Однако в последние дни украинские защитники восстановили ряд ранее утраченных позиций.

Позже в Генштабе сообщили, что в период с 4 по 16 августа в Донецкой области было зачищено несколько населенных пунктов - Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский также заявил, что враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений "победное настроение" россиян изменилось на отчаяние.

Больше подробностей о ситуации вокруг Доброполья - читайте в материале РБК-Украина "Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Доброполье Вторжение России в Украину
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия