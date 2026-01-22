Росіяни намагаються розширити зону боїв у Харківській області, - ДПСУ

У Харківській області російські війська проявляють високу активність у напрямку села Дігтярне та намагаються розширити зону бойових дій на сусідні населені пункти.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
"Ворог вже досить довгий час проявляє свою велику активність у напрямку населеного пункту Дігтярне. І намагається розширити зону боїв на сусідні населені пункти - Нестерне та Кругле. За минулу добу також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках", - розповів Демченко.
Речник зазначив, що в межах Харківської області також спостерігається активність противника й у напрямку населеного пункту Дворічанське.
За його словами, ворог періодично застосовує малі піхотні групи, намагаючись накопичувати сили для атак на позиції українських прикордонників.
Подібні спроби фіксують і в районі Вовчанських хуторів, однак вони не приносять результатів для противника.
Демченко зазначив, що російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
"Більшість обстрілів приходиться в межах саме Харківщини та Сумщини, менше, можливо, по Чернігівщині. Але в окремі дні ми бачимо, що інтенсивність обстрілів і по Чернігівській області, по прикордонню цього регіону також досить висока", - додав речник ДПСУ.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли, що російські війська намагалися прорвати кордон у напрямку села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили ворожу атаку та знищили понад 20 окупантів.
Також фіксуються спроби росіян розширити зону боїв і на сусідні населені пункти - Кругле та Бугруватка.
Окрім того, раніше вже повідомлялося, що російські війська останнім часом активізувалися у Харківській області. Так, 15 січня в 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" повідомили, що відбили спробу штурму російських окупантів в напрямку Липців, ліквідувавши приблизно 70 окупантів.
В Угрупованні ООС 13 січня також повідомляли, що російська армія активізувала штурмові атаки Південно-Слобожанському напрямку. Там вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.