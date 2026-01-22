Россияне пытаются расширить зону боев в Харьковской области, - ГПСУ

"Враг уже достаточно долгое время проявляет свою большую активность в направлении населенного пункта Дегтярное. И пытается расширить зону боев на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках", - рассказал Демченко.

deepstatemap.live

Спикер отметил, что в пределах Харьковской области также наблюдается активность противника и в направлении населенного пункта Двуречанское.

По его словам, враг периодически применяет малые пехотные группы, пытаясь накапливать силы для атак на позиции украинских пограничников.

Подобные попытки фиксируют и в районе Волчанских хуторов, однако они не приносят результатов для противника.

Демченко отметил, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Большинство обстрелов приходится в пределах именно Харьковщины и Сумщины, меньше, возможно, по Черниговщине. Но в отдельные дни мы видим, что интенсивность обстрелов и по Черниговской области, по приграничью этого региона также достаточно высока", - добавил представитель ГПСУ.