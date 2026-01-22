RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне пытаются расширить зону боев в Харьковской области, - ГПСУ

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области российские войска проявляют высокую активность в направлении села Дегтярное и пытаются расширить зону боевых действий на соседние населенные пункты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"Враг уже достаточно долгое время проявляет свою большую активность в направлении населенного пункта Дегтярное. И пытается расширить зону боев на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках", - рассказал Демченко.

deepstatemap.live

Спикер отметил, что в пределах Харьковской области также наблюдается активность противника и в направлении населенного пункта Двуречанское.

По его словам, враг периодически применяет малые пехотные группы, пытаясь накапливать силы для атак на позиции украинских пограничников.

Подобные попытки фиксируют и в районе Волчанских хуторов, однако они не приносят результатов для противника.

Демченко отметил, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Большинство обстрелов приходится в пределах именно Харьковщины и Сумщины, меньше, возможно, по Черниговщине. Но в отдельные дни мы видим, что интенсивность обстрелов и по Черниговской области, по приграничью этого региона также достаточно высока", - добавил представитель ГПСУ.

 

Бои в Харьковской области

Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку и уничтожили более 20 оккупантов.

Также фиксируются попытки россиян расширить зону боев и на соседние населенные пункты - Круглое и Бугруватка.

Кроме того, ранее уже сообщалось, что российские войска в последнее время активизировались в Харьковской области. Так, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили, что отбили попытку штурма российских оккупантов в направлении Липцов, ликвидировав примерно 70 оккупантов.

В Группировке ООС 13 января также сообщали, что российская армия активизировала штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаДПСУХарьковВойна в Украине