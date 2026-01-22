ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни намагаються розширити зону боїв у Харківській області, - ДПСУ

Харківська область, Четвер 22 січня 2026 11:43
UA EN RU
Росіяни намагаються розширити зону боїв у Харківській області, - ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області російські війська проявляють високу активність у напрямку села Дігтярне та намагаються розширити зону бойових дій на сусідні населені пункти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"Ворог вже досить довгий час проявляє свою велику активність у напрямку населеного пункту Дігтярне. І намагається розширити зону боїв на сусідні населені пункти - Нестерне та Кругле. За минулу добу також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках", - розповів Демченко.

Росіяни намагаються розширити зону боїв у Харківській області, - ДПСУ

deepstatemap.live

Речник зазначив, що в межах Харківської області також спостерігається активність противника й у напрямку населеного пункту Дворічанське.

За його словами, ворог періодично застосовує малі піхотні групи, намагаючись накопичувати сили для атак на позиції українських прикордонників.

Подібні спроби фіксують і в районі Вовчанських хуторів, однак вони не приносять результатів для противника.

Демченко зазначив, що російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"Більшість обстрілів приходиться в межах саме Харківщини та Сумщини, менше, можливо, по Чернігівщині. Але в окремі дні ми бачимо, що інтенсивність обстрілів і по Чернігівській області, по прикордонню цього регіону також досить висока", - додав речник ДПСУ.

Бої у Харківській області

Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли, що російські війська намагалися прорвати кордон у напрямку села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили ворожу атаку та знищили понад 20 окупантів.

Також фіксуються спроби росіян розширити зону боїв і на сусідні населені пункти - Кругле та Бугруватка.

Окрім того, раніше вже повідомлялося, що російські війська останнім часом активізувалися у Харківській області. Так, 15 січня в 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" повідомили, що відбили спробу штурму російських окупантів в напрямку Липців, ліквідувавши приблизно 70 окупантів.

В Угрупованні ООС 13 січня також повідомляли, що російська армія активізувала штурмові атаки Південно-Слобожанському напрямку. Там вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна служба ДПСУ Харків Війна в Україні
Новини
Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом
Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів