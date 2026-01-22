Росіяни намагаються розширити зону боїв у Харківській області, - ДПСУ

У Харківській області російські війська проявляють високу активність у напрямку села Дігтярне та намагаються розширити зону бойових дій на сусідні населені пункти.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"Ворог вже досить довгий час проявляє свою велику активність у напрямку населеного пункту Дігтярне. І намагається розширити зону боїв на сусідні населені пункти - Нестерне та Кругле. За минулу добу також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках", - розповів Демченко.

deepstatemap.live

Речник зазначив, що в межах Харківської області також спостерігається активність противника й у напрямку населеного пункту Дворічанське.

За його словами, ворог періодично застосовує малі піхотні групи, намагаючись накопичувати сили для атак на позиції українських прикордонників.

Подібні спроби фіксують і в районі Вовчанських хуторів, однак вони не приносять результатів для противника.

Демченко зазначив, що російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"Більшість обстрілів приходиться в межах саме Харківщини та Сумщини, менше, можливо, по Чернігівщині. Але в окремі дні ми бачимо, що інтенсивність обстрілів і по Чернігівській області, по прикордонню цього регіону також досить висока", - додав речник ДПСУ.