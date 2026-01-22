ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне пытаются расширить зону боев в Харьковской области, - ГПСУ

Харьковская область, Четверг 22 января 2026 11:43
UA EN RU
Россияне пытаются расширить зону боев в Харьковской области, - ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области российские войска проявляют высокую активность в направлении села Дегтярное и пытаются расширить зону боевых действий на соседние населенные пункты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"Враг уже достаточно долгое время проявляет свою большую активность в направлении населенного пункта Дегтярное. И пытается расширить зону боев на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках", - рассказал Демченко.

Россияне пытаются расширить зону боев в Харьковской области, - ГПСУ

deepstatemap.live

Спикер отметил, что в пределах Харьковской области также наблюдается активность противника и в направлении населенного пункта Двуречанское.

По его словам, враг периодически применяет малые пехотные группы, пытаясь накапливать силы для атак на позиции украинских пограничников.

Подобные попытки фиксируют и в районе Волчанских хуторов, однако они не приносят результатов для противника.

Демченко отметил, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Большинство обстрелов приходится в пределах именно Харьковщины и Сумщины, меньше, возможно, по Черниговщине. Но в отдельные дни мы видим, что интенсивность обстрелов и по Черниговской области, по приграничью этого региона также достаточно высока", - добавил представитель ГПСУ.

Бои в Харьковской области

Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку и уничтожили более 20 оккупантов.

Также фиксируются попытки россиян расширить зону боев и на соседние населенные пункты - Круглое и Бугруватка.

Кроме того, ранее уже сообщалось, что российские войска в последнее время активизировались в Харьковской области. Так, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили, что отбили попытку штурма российских оккупантов в направлении Липцов, ликвидировав примерно 70 оккупантов.

В Группировке ООС 13 января также сообщали, что российская армия активизировала штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба ДПСУ Харьков Война в Украине
Новости
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов