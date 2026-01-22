Россияне пытаются расширить зону боев в Харьковской области, - ГПСУ
В Харьковской области российские войска проявляют высокую активность в направлении села Дегтярное и пытаются расширить зону боевых действий на соседние населенные пункты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
"Враг уже достаточно долгое время проявляет свою большую активность в направлении населенного пункта Дегтярное. И пытается расширить зону боев на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках", - рассказал Демченко.
deepstatemap.live
Спикер отметил, что в пределах Харьковской области также наблюдается активность противника и в направлении населенного пункта Двуречанское.
По его словам, враг периодически применяет малые пехотные группы, пытаясь накапливать силы для атак на позиции украинских пограничников.
Подобные попытки фиксируют и в районе Волчанских хуторов, однако они не приносят результатов для противника.
Демченко отметил, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
"Большинство обстрелов приходится в пределах именно Харьковщины и Сумщины, меньше, возможно, по Черниговщине. Но в отдельные дни мы видим, что интенсивность обстрелов и по Черниговской области, по приграничью этого региона также достаточно высока", - добавил представитель ГПСУ.
Бои в Харьковской области
Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку и уничтожили более 20 оккупантов.
Также фиксируются попытки россиян расширить зону боев и на соседние населенные пункты - Круглое и Бугруватка.
Кроме того, ранее уже сообщалось, что российские войска в последнее время активизировались в Харьковской области. Так, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили, что отбили попытку штурма российских оккупантов в направлении Липцов, ликвидировав примерно 70 оккупантов.
В Группировке ООС 13 января также сообщали, что российская армия активизировала штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.