Від початку доби 47 боєзіткнень, майже половина боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, 21 червня, на лінії фронту відбулось 47 бойових зіткнень. Майже половина боїв на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Від початку цієї доби вже відбулося 47 бойових зіткнень. Противник здійснив два ракетні удари чотирма ракетами, п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБів, понад 400 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. 21 раз атакував дронами-камікадзе", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку відбулось вже три бойових зіткнення в районах Степової, Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку тривають три боєзіткнення поблизу Греківки та Невського.

На Сіверському напрямку ворог вже сім разів намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки. П’ять боєзіткнень тривають.

У тому ж числі ворог тричі намагався наблизитись до позицій українських воїнів поблизу Часового Яру та Кліщіївки. Бої тривають.

На Торецькому напрямку росіяни намагаються прорватись в районі Торецька. Атака триває.

На Покровському напрямку від початку доби відбулось 21 боєзіткнення неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість спроб ворога покращити власне становище вже зазнали невдачі, 15 - тривають.

На Курахівському напрямку відбито дві атаки ворога в районі Парасковіївки.

На Новопавліському напрямку ворог активізувався. Тривають бої в районах Водяного та Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували в районі Малої Токмачки. Наразі один бій триває.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 20 червня, Сили оборони знищили ще 1060 російських терористів. Загалом від початку повномасштабної війни терористи втратили більше 531 тисячі одиниць особового складу. Зокрема вчора було знищено: