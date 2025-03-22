Росіяни намагаються активізуватись на Покровську, але масштаб вже не той, - ОСУВ "Хортиця"

"Покровськ для них залишався однією з головних задач. Справа в тому, що станом на початок березня вони вичерпалися, фізично і математично, і по людях, і по техніці. Зараз вони намагаються після передишки, яку вони взяли на кілька тижнів, якось активізувати бойові дії на тому напрямку. Масштаб вже не той, бо їх вже просто там стільки немає, але тим не менш вони частково повернулися", - зауважив Трегубов.

Він пояснив, що російські військові не повернулися до показників лютого, коли там ішла фактично окрема маленька війна, але все-таки вони тиснуть, просто більшими силами, ніж на початку березня.