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У Покровську зросла кількість загиблих після атаки РФ

Субота 22 березня 2025 19:48
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У Покровську зросла кількість загиблих після атаки РФ Фото: ворог щодня б'є по цивільним (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 22 березня, російські окупанти обстріляли місто Покровськ Донецької області. За останньою інформацією, кількість загиблих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він поінформував, що за оновленою інформацією станом на 18:50, кількість жертв у Покровську зросла до 3 загиблих і 1 пораненого.

Перед оновленням інформації Філашкін писав, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів РФ, у Донецькій області загинули щонайменше 2 людини і ще 3 поранені.

"У Покровську росіяни вбили 41-річного чоловіка і 66-річну жінку. У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюємо.У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном. Крім того, встановлено особи двох осіб, які загинули внаслідок вчорашнього удару по Сіверську", - йдеться у повідомленні.

У Покровську зросла кількість загиблих після атаки РФ

Глава Донецької ОВА наголосив, що ворог щодня б'є по цивільним і кожного дня з'являються нові жертви. У зв'язку з цим він закликав українців бути відповідальними та евакуюватись.

Обстріл Покровська 22 березня

Нагадаємо, нещодавно у Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що за фактом сьогоднішніх вбивств у Покровську розпочато досудове розслідування. Тип зброї, яка була використана росіянами для атаки на місто - встановлюється.

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