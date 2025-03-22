ua en ru
Сб, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни обстріляли Покровськ: двоє цивільних загинули

Субота 22 березня 2025 18:08
UA EN RU
Росіяни обстріляли Покровськ: двоє цивільних загинули Фото: одна людина загинула під час евакуації (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні вдень, 22 березня, російські військові обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки вбито двох цивільних, наразі розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

"22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Крім того, постраждала 66-річна місцева жителька перебуваючи біля будинку. Від отриманих травм вона померла.

"Отримані нею поранення виявились несумісними з життям - жінка померла під час евакуації з місця події", - зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що тим зброї, яка була використана росіяни для атаки на місто - встановлюється.

Наразі за процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл Покровська на початку тижня

Нагадаємо, у понеділок, 17 березня, російські окупанти завдали удару по приватному будинку в Покровську. Внаслідок атаки постраждали троє дітей, а саме - дві сестри 8 і 15 років - та їхній 12-річний брат.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Москва змінила свої пріоритети у війні. На даний момент замість битви за Покровськ ворог зосередив зусилля на "звільненні" Курської області. Детальніше про те, що відбувається на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Покровськ Війна в Україні
NEWS
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом