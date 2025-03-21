Окупанти зупинились на Покровському напрямку: експерти назвали причини

"Росіяни зупинились повністю на Покровському напрямку. Ну, буває, що ми звільняємо якийсь населений пункт, буває, що Росія окуповує. Але в цілому просування, яке там було місяця півтора-два, коли вони там тримали доволі серйозний темп, уже немає", - каже військовий експерт Павло Нарожний.

Крім того, як додає екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, у зв'язку з тим, що на цьому напрямку були проведені атаки, ворог не має сил, він тепер активізується, щоб ситуацію повернути назад, вони проводять активізацію цих дій.

"Але йде час, Путін розуміє, що вікно можливостей може зачинитися, а йому потрібні швидкі дії, він кидає ресурси, щоб захопити зараз вже. Чому він не погоджується на перемир'я, чи хоча б на зупинення ведення бойових дій - тому що поки що у нього є сили, він буде просуватись, коли сили зменшаться, він скаже - я готов, давайте переговори. А поки він наступає", - констатує він.

Причини зупинки росіян на Покровському напрямку

Експерти називають дві причини, чому росіяни зупинилися на Покровському напрямку. Перша - певну кількість свого контингенту армії РФ все ж довелося перекинути у Курську область, насамперед - операторів дронів. І друга, ще більш вагома – банальна втома.

"Головна причина в тому, що вони дуже активно атакували, починаючи з листопада по кінець січня. І об ці атаки вони дуже сточили свої функціональні підрозділи і банально дуже сильно видохлись", - додає Нарожний.