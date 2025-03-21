Окупанти зупинились на Покровському напрямку: експерти назвали причини
Російська армія зупинилась на Покровському напрямку. І поясненням цього є декілька причин.
Про це в коментарях для матеріалу РБК-Україна розповіли військові експерти.
"Росіяни зупинились повністю на Покровському напрямку. Ну, буває, що ми звільняємо якийсь населений пункт, буває, що Росія окуповує. Але в цілому просування, яке там було місяця півтора-два, коли вони там тримали доволі серйозний темп, уже немає", - каже військовий експерт Павло Нарожний.
Крім того, як додає екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, у зв'язку з тим, що на цьому напрямку були проведені атаки, ворог не має сил, він тепер активізується, щоб ситуацію повернути назад, вони проводять активізацію цих дій.
"Але йде час, Путін розуміє, що вікно можливостей може зачинитися, а йому потрібні швидкі дії, він кидає ресурси, щоб захопити зараз вже. Чому він не погоджується на перемир'я, чи хоча б на зупинення ведення бойових дій - тому що поки що у нього є сили, він буде просуватись, коли сили зменшаться, він скаже - я готов, давайте переговори. А поки він наступає", - констатує він.
Причини зупинки росіян на Покровському напрямку
Експерти називають дві причини, чому росіяни зупинилися на Покровському напрямку. Перша - певну кількість свого контингенту армії РФ все ж довелося перекинути у Курську область, насамперед - операторів дронів. І друга, ще більш вагома – банальна втома.
"Головна причина в тому, що вони дуже активно атакували, починаючи з листопада по кінець січня. І об ці атаки вони дуже сточили свої функціональні підрозділи і банально дуже сильно видохлись", - додає Нарожний.
Ситуація на Покровському напрямку
Українським військовим вдалось покращити ситуацію в районі Покровська останнім часом. Цей напрямок, за задумом противника, мав би стати епіцентром боїв під час його осінньо-зимової кампанії.
Серією контратак на заході, сході та півдні від міста Сили оборони змогли зупинити активне просування виснажених російських військ. Військові експерти наголошують на тому, що покращення відбулися, коли відповідальним за напрямок назначили генерала Михайла Драпатого.
Під його керівництвом ЗСУ вдалося розбити фланги, по яких просувалися росіяни. Детальніше про ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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