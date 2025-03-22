Россияне пытаются активизироваться на Покровске, но масштаб уже не тот, - ОСУВ "Хортица"

Российские военные пытаются активизировать свои силы на Покровском направлении. Однако масштабы после паузы с их стороны уже не такие.
Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Покровск для них оставался одной из главных задач. Дело в том, что по состоянию на начало марта они исчерпались, физически и математически, и по людям, и по технике. Сейчас они пытаются после передышки, которую они взяли на несколько недель, как-то активизировать боевые действия на том направлении. Масштаб уже не тот, потому что их уже просто там столько нет, но тем не менее они частично вернулись", - отметил Трегубов.
Он пояснил, что российские военные не вернулись к показателям февраля, когда там шла фактически отдельная маленькая война, но все-таки они давят, просто большими силами, чем в начале марта.
Напомним, что вчера военные эксперты поделились с РБК-Украина деталями ситуации на Покровском направлении. По их словам, российская армия на этом направлении остановилась.
Подробнее о ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что до этого стало известно, что украинским военным удалось улучшить ситуацию в районе Покровска. Серией контратак на западе, востоке и юге от города Силы обороны смогли остановить активное продвижение истощенных российских войск.
Мы также писали, что сегодня, 22 марта, российские военные обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки были убиты трое гражданских.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.