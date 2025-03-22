Россияне пытаются активизироваться на Покровске, но масштаб уже не тот, - ОСУВ "Хортица"

"Покровск для них оставался одной из главных задач. Дело в том, что по состоянию на начало марта они исчерпались, физически и математически, и по людям, и по технике. Сейчас они пытаются после передышки, которую они взяли на несколько недель, как-то активизировать боевые действия на том направлении. Масштаб уже не тот, потому что их уже просто там столько нет, но тем не менее они частично вернулись", - отметил Трегубов.

Он пояснил, что российские военные не вернулись к показателям февраля, когда там шла фактически отдельная маленькая война, но все-таки они давят, просто большими силами, чем в начале марта.