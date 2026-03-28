UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни намагалися вдарити дронами "Гербера", але ЗСУ випередили їх (відео)

15:25 28.03.2026 Сб
2 хв
Оператори СБС спрацювали на випередження
aimg Сергій Козачук
Фото: ЗСУ зірвали запуск дронів Гербера та знищили ЗРК Тор (facebook.com.usofcom)

Українські військові зірвали запуск ворожих безпілотників "Гербера" на Донецькому напрямку та знищили зенітний ракетний комплекс "Тор". Операції провели підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.

Деталі операцій

На Донецькому напрямку оператори 1-го окремого центру СБС виявили екіпажі противника під час підготовки до випуску БпЛА типу "Гербера". Точним ударом запуск безпілотників, які РФ використовує проти цивільного населення, було зірвано.

Водночас пілоти 413-го полку СБС "Рейд" вистежили та уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

БпЛА "Гербера" є відносно новою розробкою окупантів, яку вони часто застосовують як фальш-цілі для виснаження української ППО або для проведення розвідки.

Удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ

Нагадаємо, українські дрони регулярно атакують об'єкти російського військово-промислового комплексу та паливної галузі.

Так, у ніч на 28 березня вибухи пролунали на одному з найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі, куди безпілотники зайшли з північно-західного напрямку.

Раніше, 27 березня, Генштаб підтвердив успішне ураження Кірішського НПЗ у Ленінградській області, де внаслідок атаки було виведено з ладу важливі технологічні установки.

Також на початку березня під удар потрапила станція перекачування нафти у Краснодарському краї, що спричинило масштабну пожежу на стратегічному об'єкті ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяСили безпілотних системЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів