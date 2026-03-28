Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне пытались ударить дронами "Гербера", но ВСУ опередили их (видео)

15:25 28.03.2026 Сб
2 мин
Операторы СБС сработали на опережение
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ сорвали запуск дронов Гербера и уничтожили ЗРК Тор (facebook.com.usofcom)

Украинские военные сорвали запуск вражеских беспилотников "Гербера" на Донецком направлении и уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор". Операции провели подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.

Читайте также: Ночной "хлопок" в тылу РФ: неизвестные дроны устроили огненное шоу на Ярославском НПЗ

Детали операций

На Донецком направлении операторы 1-го отдельного центра СБС обнаружили экипажи противника во время подготовки к выпуску БпЛА типа "Гербера". Точным ударом запуск беспилотников, которые РФ использует против гражданского населения, был сорван.

В то же время пилоты 413-го полка СБС "Рейд" выследили и поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

БпЛА "Гербера" является относительно новой разработкой оккупантов, которую они часто применяют как фальш-цели для истощения украинской ПВО или для проведения разведки.

Удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ

Напомним, украинские дроны регулярно атакуют объекты российского военно-промышленного комплекса и топливной отрасли.

Так, в ночь на 28 марта взрывы прогремели на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле, куда беспилотники зашли с северо-западного направления.

Ранее, 27 марта, Генштаб подтвердил успешное поражение Киришского НПЗ в Ленинградской области, где в результате атаки были выведены из строя важные технологические установки.

Также в начале марта под удар попала станция перекачки нефти в Краснодарском крае, что повлекло масштабный пожар на стратегическом объекте врага.

