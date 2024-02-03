ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни накрили Куп'янськ незвичними ФАБами: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Харків, Субота 03 лютого 2024 10:15
UA EN RU
Росіяни накрили Куп'янськ незвичними ФАБами: в ОВА розповіли про наслідки (фото) Фото: росіяни накрили Куп'янськ незвичними ФАБами 3 лютого (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області 3 лютого. Цього разу окупанти скинули на місто ФАБ-500, причому не звичайні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 6:00 окупанти вдарили по м. Куп‘янськ. Попердньо, вдарили по цивільній інфраструктурі ФАБами-500 з універсальним модулем планіровання та корекції", - розповів він.

Наслідки обстрілу Куп'янська Харківської області 3 лютого (t.me/synegubov)

За словами Синєгубова, інформація про постраждалих не надходила.

"Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура", - додав голова ОВА.

Для довідки

ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

Саме таку бомбу російські окупанти у березні 2022 року скинули на 9-поверховий житловий будинок у Харкові з авіації. Тоді вона не розірвалася, пробила дах та залишилася на технічному поверсі.

Зазначимо, що буквально 2 лютого, російський літак "втратив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Звільнення Куп'янська Харківської області

Куп'янськ був окупований під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста. Пізніше, вже наприкінці місяця, під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Купянск
NEWS
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву