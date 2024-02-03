Россияне накрыли Купянск необычными ФАБами: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области 3 февраля. На этот раз оккупанты сбросили на город ФАБ-500, причем не обычные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около шести часов оккупанты ударили по г. Купянск. Предварительно, ударили по гражданской инфраструктуре ФАБами-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - рассказал он.

Последствия обстрела Купянска Харьковской области 3 февраля (t.me/synegubov)

По словам Синегубова, информация о пострадавших не поступала.

"Повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура", - добавил глава ОВА.

Для справки

ФАБ-500 - это разработанная во времена СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВКС России. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году. Бомба является неуправляемой и совместима с большинством моделей советских самолетов. Именно такую бомбу российские оккупанты в марте 2022 года сбросили на 9-этажный жилой дом в Харькове с авиации. Тогда она не разорвалась, пробила крышу и осталась на техническом этаже.

Отметим, что буквально 2 февраля российский самолет "потерял" авиабомбу ФАБ-500 во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области. Местных жителей эвакуировали.

Освобождение Купянска Харьковской области

Купянск были оккупирован во время масштабного вторжения РФ в Украину. Позже за город шли серьезные бои. Об освобождении Купянска Харьковской области стало известно в начале сентябре 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города. Позже, уже в конце месяца, под контроль украинских войск перешел и Купянск-Узловой. С тех пор российские войска не прекращают обстреливать эти города.