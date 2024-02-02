ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська авіація "втратила" ще одну авіабомбу в окупованій Луганській області

Україна, П'ятниця 02 лютого 2024 09:44
UA EN RU
Російська авіація "втратила" ще одну авіабомбу в окупованій Луганській області Фото: російська авіація "втратила" ще одну авіабомбу в окупованій Луганській області (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російський літак "упустив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Так, 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменка знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500, мешканців вулиці евакуювали.

"Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого", - повідомляють джерела ASTRA.

Не перший випадок

27 січня російські літаки знову впустили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області Російської Федерації. Так, авіабамбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постников Корочанського району Бєлгородської області. Того ж дня ще одну авіабомбу виявили у селі Стрілкове Бєлгородського району. Влада ухвалила рішення про евакуацію близько 150 осіб, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння снаряда.

21 січня одна з авіабомб впала в районі хутора Іонівка внаслідок чого було пошкоджено місцеву греблю.

А на початку січня в Росії повідомляли про "приліт" у селі Петропавлівка Воронезької області. Вибухом, який чули й місцеві мешканці, знесло половину вулиці. Крім того, літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу.

Для довідки

ФАБ-500 - це розроблена в за часів СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році. Бомба є некерованою і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

Саме таку бомбу російські окупанти у березні 2022 року скинули на 9-поверховий житловий будинок у Харкові з авіації. Тоді вона не розірвалася, пробила дах та залишилася на технічному поверсі.

Зимогір'я - місто районного значення в Слов'яносербському районі Луганської області України. З 2014 року перебуває під окупацією бойовиків так званої "ЛНР".

Російська авіація &quot;втратила&quot; ще одну авіабомбу в окупованій Луганській області

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву