"Россияне не могли не знать": Зеленский сделал заявление после удара по судну Китая
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по китайскому торговому судну в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Telegram.
Как подчеркнул президент, этой ночью Россия более 6 часов наносила удары по Днепру и области. Ракетным ударом повреждена многоэтажка, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры. В области была под ударом энергетика, жилые дома.
"Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно в море", - заявил он.
Зеленский отметил, что в целом разрушения зафиксированы в восьми областях Украины. По состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших по всей стране, среди них есть дети.
Президент подчеркнул, что Россия продолжает использовать баллистические ракеты для ударов по гражданскому населению.
"Россия полагается на баллистику, чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита. Европа должна иметь собственные антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз", - заявил он.
Также Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость срочного усиления украинской противовоздушной обороны.
"Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас. Эта неделя - работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной", - добавил глава государства.
Последствия атаки 18 мая
Напомним, сегодня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Для атаки оккупанты применили баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Искандер-К", а также более полутысячи беспилотников различных типов.
Основной удар пришелся на Днепропетровскую область. В Днепре прогремела серия мощных взрывов, под прицелом оказались жилые кварталы областного центра.
В городе повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, высшее учебное заведение, предприятие и автомобили. В результате атаки пострадали 18 человек.
Тяжелой ночь была и для Одессы. Российские беспилотники попали в три жилых дома. Один одноэтажный дом в Приморском районе разрушен полностью.
В других зданиях повреждены фасады, крыши и выбиты окна. Известно о пострадавших, среди них - 11-летний мальчик.
Также российские захватчики во время ночной атаки 18 мая ударили "Шахедом" по китайскому торговому судну в Черном море.