Росіяни не мають сил для наступу на Запоріжжя, - ЦПД

Російські військові не мають сил для наступу на Запоріжжя. Ворог готується до штурмових дій біля кількох населених пунктів області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Коваленка.
За його словами, у ворога немає сил для наступу на місто Запоріжжя.
Натомість ворог готує тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів на Запорізького напрямку.
Зокрема, Курахівський напрямок загарбники розглядають, як частину можливих дій у Запорізькій області.
За словами Коваленка, росіяни через військових кореспондентів будуть масштабувати власні плани для поширення паніки.
Останнім часом деякі експерти та ЗМІ почали говорити про накопичення росіянами військ для подальшого масштабного наступу на Запоріжжя.
Сили оборони України розташовані в цьому районі та готуються до найгірших сценарів.
Тим часом росіяни постійно агресивно обстрілюють обласний центр.
Так, в ніч на 11 листопада, у Запоріжжі прогриміла серія вибухів. Загарбники тричі вдарили по місту авіабомбами.
За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина загинула, троє зазнали поранень.
В ніч на 12 листопада, росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запорізькій області. Внаслідок атаки у будинку опинилися заблокованими кілька людей.
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