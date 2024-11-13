Росіяни не мають сил для наступу на Запоріжжя, - ЦПД

За його словами, у ворога немає сил для наступу на місто Запоріжжя.

Натомість ворог готує тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів на Запорізького напрямку.

Зокрема, Курахівський напрямок загарбники розглядають, як частину можливих дій у Запорізькій області.

За словами Коваленка, росіяни через військових кореспондентів будуть масштабувати власні плани для поширення паніки.