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РФ вдарила по Запорізькій області: в багатоповерхівці заблоковані люди

Вівторок 12 листопада 2024 06:51
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РФ вдарила по Запорізькій області: в багатоповерхівці заблоковані люди Фото: пожежник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російськая армія в ніч на 12 листопада завдала кілька авіаударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки у багатоповерхівці заблоковані люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він повідомив, що о 04:15 в регіоні пролунали вибухи. Моніторингові канали писали, що в той момент було зафіксовано активність ворожої авіації.

Пізніше, о 06:19, Федоров підтвердив інформацію про те, що удари завдала авіація противника.

"Росіяни нанесли кілька авіаударів. Поцілили по житловій забудові в Запорізькому та Васильківському районах", - написав він.

За його словами, у багатоповерхівці внаслідок атаки заблоковані двоє людей. Станом на момент його допису проводиться рятувальна операція.

Також Федоров додав, що масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, минулої ночі Росія завдала три авіаудари по Запоріжжю. Внаслідок атаки одна людина загинула, дев'ять осіб було поранено. Серед поранених виявились троє дітей - 4, 15 та 17 років.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Запоріжжю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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