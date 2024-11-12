РФ вдарила по Запорізькій області: в багатоповерхівці заблоковані люди

Російськая армія в ніч на 12 листопада завдала кілька авіаударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки у багатоповерхівці заблоковані люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він повідомив, що о 04:15 в регіоні пролунали вибухи. Моніторингові канали писали, що в той момент було зафіксовано активність ворожої авіації.

Пізніше, о 06:19, Федоров підтвердив інформацію про те, що удари завдала авіація противника.

"Росіяни нанесли кілька авіаударів. Поцілили по житловій забудові в Запорізькому та Васильківському районах", - написав він.

За його словами, у багатоповерхівці внаслідок атаки заблоковані двоє людей. Станом на момент його допису проводиться рятувальна операція.

Також Федоров додав, що масштаби руйнувань з'ясовуються.