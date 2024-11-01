Військові попередили про загрозу на південному фронті: що готує російська армія

Найближчою перспективою на Півдні України може виникнути ще одна загроза. Декілька співрозмовників РБК-Україна у військових та політичних колах побоюються, що окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Покровськ, Курахове та нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті ".

За даними джерел, теоретичні напрямки удару – Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське, де останнім часом почастішали вилазки ворожих ДРГ.

Можлива мета росіян – спроба просунутися щонайменше на 30 кілометрів углиб, щоб підійти ближче до Запоріжжя та відсунути наші війська подалі від Енергодару та ЗАЕС, а потім розпочати переговори з позиції ультиматуму.

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Як зазначається у матеріалі, наші військові готуються до протидії такому сценарію.

Загроза Запоріжжя

Раніше військовий експерт Іван Ступак у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що Сили оборони, які розташовані на Запорізькому напрямку, вже кілька місяців очікують, що "щось має початися".

За його словами, у питанні ризику наступу на Запоріжжі мають розглядатися найгірші варіанти .

У жовтні кілька західних ЗМІ повідомили, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю за Запоріжжям.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що росіяни на півдні України зосередили близько 200 тисяч військових, включаючи окупаційні війська у Криму.