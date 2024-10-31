Чи є загроза наступу Росії на Запоріжжя: оцінка експерта

Україна, в питанні ризику наступу Росії на Запоріжжя, повинна розглядати найгірші варіанти. Сили оборони, які розташовані на Запорізькому напрямку, вже декілька місяців очікуються на те, що "щось повинно початись".

"Наші військові з того напрямку прямо кажуть, ми вже декілька місяців очікуємо, що щось повинно початися. Здається місяць тому вже була спроба наступу на Запорізькому напрямку. Дуже приблизно це між Гуляйполем та Великою Новосілкою прямо по адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями росіяни мали просування на північ", - розповів експерт.

За словами Ступака, ворог бажає обрізати всю Донецьку область. Сьогодні ж Сили оборони бачать, що підготовку росіян, у зв'язку з чим "колись воно почнеться", втім, наразі невідомо коли саме.

Київ, своєю чергою, як зауважив експерт, повинен розглядати найгірші варіанти та бути до них готовим.

"Розраховувати, що Запоріжжя не візьмуть, так їм і не треба брати, вони будуть його руйнувати... Запорізька область дійсно під загрозою. Подивіться на карті відстань до Покровська через Павлоград до міста Дніпро там 160 км. А тепер подивіться, що залишається внизу на півдні. Вся ця територія, частина Дніпропетровської, Запорізької області можуть опинитися просто в мішку...", - додав експерт.

Ситуація в Запорізькій області

В жовтні кілька західних засобів масової інформації (ЗМІ) повідомили, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю над Запоріжжям. Окупанти посилили повітряні удари по місту, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Також днями в мережі з'явилась інформація про взяття під контроль російськими силами селища Левадне у Запорізькій області. У Збройних силах України (ЗСУ) підтвердили просування ворога на тому напрямку.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, росіяни на півдні України зосередили близько 200 тисяч військових, включи окупаційні війська в Криму.