У россиян нет сил для наступления на Запорожье, - ЦПД

У российских военных нет сил для наступления на Запорожье. Враг готовится к штурмовым действиям вблизи нескольких населенных пунктов области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Коваленко.
По его словам, у врага нет сил для наступления на город Запорожье.
В то же время, враг готовит тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов на Запорожском направлении.
В частности, Кураховское направление захватчики рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области.
По словам Коваленко, россияне через военных корреспондентов будут масштабировать собственные планы для распространения паники.
В последнее время некоторые эксперты и СМИ начали говорить о накоплении россиянами войск для дальнейшего масштабного наступления на Запорожье.
Силы обороны Украины расположены в этом регионе и готовятся к наихудшим сценариям.
Между тем россияне постоянно агрессивно обстреливают областной центр.
Так, в ночь на 11 ноября, в Запорожье прогремела серия взрывов. Захватчики трижды ударили по городу авиабомбами.
По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.
В ночь на 12 ноября, россияне ударили по многоэтажке в Запорожской области. В результате атаки в доме оказались заблокированными несколько человек.
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