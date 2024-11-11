У Запоріжжі було чути вибух, військові попереджали про пуск бомб

В ніч на 11 жовтня у Запоріжжі було чути звук вибуху. Перед цим було зафіксовано активність ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Водночас вже багато місяців темно-червоним кольором позначено територію Луганської області та окуповано Криму.

За декілька хвилин до вибуху у ПС повідомляти, що зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацію. Потім, наступним повідомленням, військові закликали людей бути в укриттях.

"У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:34.

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада вибухи пролунали в районі міста Києва. Тоді в столиці лунала тривога через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників. Моніторингові канали припустили, що вибухи були пов'язані з роботою ППО по безпілотниках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.