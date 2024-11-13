Росіяни не мають сил для наступу на Запоріжжя, - ЦПД

Фото: росіяни не готові до наступу на Запоріжжя (Getty Images)

Російські військові не мають сил для наступу на Запоріжжя. Ворог готується до штурмових дій біля кількох населених пунктів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Коваленка.