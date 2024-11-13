У россиян нет сил для наступления на Запорожье, - ЦПД

У российских военных нет сил для наступления на Запорожье. Враг готовится к штурмовым действиям вблизи нескольких населенных пунктов области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Коваленко.

По его словам, у врага нет сил для наступления на город Запорожье.

В то же время, враг готовит тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов на Запорожском направлении.

В частности, Кураховское направление захватчики рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области.

По словам Коваленко, россияне через военных корреспондентов будут масштабировать собственные планы для распространения паники.