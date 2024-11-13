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У россиян нет сил для наступления на Запорожье, - ЦПД

Запорожская область, Среда 13 ноября 2024 00:51
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У россиян нет сил для наступления на Запорожье, - ЦПД Фото: россияне не готовы к наступлению на Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

У российских военных нет сил для наступления на Запорожье. Враг готовится к штурмовым действиям вблизи нескольких населенных пунктов области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Коваленко.

По его словам, у врага нет сил для наступления на город Запорожье.

В то же время, враг готовит тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов на Запорожском направлении.

В частности, Кураховское направление захватчики рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области.

По словам Коваленко, россияне через военных корреспондентов будут масштабировать собственные планы для распространения паники.

Риск наступления на Запорожье

В последнее время некоторые эксперты и СМИ начали говорить о накоплении россиянами войск для дальнейшего масштабного наступления на Запорожье.

Силы обороны Украины расположены в этом регионе и готовятся к наихудшим сценариям.

Между тем россияне постоянно агрессивно обстреливают областной центр.

Так, в ночь на 11 ноября, в Запорожье прогремела серия взрывов. Захватчики трижды ударили по городу авиабомбами.

По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

В ночь на 12 ноября, россияне ударили по многоэтажке в Запорожской области. В результате атаки в доме оказались заблокированными несколько человек.

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