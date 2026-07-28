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Росіяни масово скуповують житло у Вірменії на тлі чуток про мобілізацію

17:18 28.07.2026 Вт
2 хв
Ріелтори називають попит "шаленим", а ціни вже зросли майже на третину
aimg Валерій Ульяненко
Росіяни масово скуповують житло у Вірменії на тлі чуток про мобілізацію Фото: росіяни (Getty Images)
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У Вірменії зафіксували різке зростання попиту на оренду та купівлю житла серед росіян. Ріелтори порівнюють ситуацію із масовою міграцією 2022 року під час оголошення "часткової мобілізації" у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

За даними місцевих фахівців із нерухомості, за останні три місяці вартість оренди житла в Єревані зросла приблизно на 30%. Головна причина - постійний потік громадян РФ, які прибувають до країни.

"Величезний попит. Через ситуацію, що наразі склалася на ринку нерухомості в Єревані, у нас ціни просто шалені", - сказав один з них.

Якщо у 2024-2025 роках основними клієнтами були емігранти, які просто переїжджали з однієї квартири в іншу, то влітку 2026 року 80% звернень надходить від людей, які щойно прибули або тільки планують релокацію.

"Починаючи з травневих свят люди їдуть, а зараз ще більше. У мене купа запитів на вересень. Схоже, перед виборами хочуть втекти, тому восени ціни, ймовірно, зростуть ще трохи", - розповів інший єреванський ріелтор.

Аналітичні дані підтверджують масштаб нової хвилі виїзду з Росії:

  • Google Trends: рівень зацікавленості росіян у квартирах в Єревані досяг показників початку повномасштабного вторгнення в Україну та періоду мобілізації.
  • Яндекс Вордстат: у липні 2026 року кількість запитів "квартири в Єревані" сягнула 5,2 тисячі на тиждень. Це більше, ніж на початку війни у березні 2022 року (5 тисяч).

У тематичних Telegram-каналах щодня з'являються десятки оголошень про пошук житла. Нерухомість шукають як сім'ї з дітьми, так і самотні молоді люди.

Перша масштабна хвиля виїзду росіян відбулася навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Другий рекордний сплеск втечі за кордон зафіксували восени 2022 року під час оголошення так званої "часткової мобілізації". Тоді кількість пошукових запитів щодо нерухомості у Вірменії досягала майже 10 тисяч за тиждень.

Нагадаємо, з 1 листопада 2026 року Чорногорія скасовує безвіз для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення влада країни ухвалила, щоб привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС.

Крім того, протягом останніх десяти днів Росія зіткнулася з низкою дипломатичних демаршів одразу з трьох різних регіонів світу. Протести Москві висловили Індія, Азербайджан і Ботсвана.

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Вірменія Мобілізація в Росії Росіяни
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