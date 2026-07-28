Россияне массово скупают жилье в Армении на фоне слухов о мобилизации

В Армении зафиксирован резкий рост спроса на аренду и покупку жилья среди россиян. Риэлторы сравнивают ситуацию с массовой миграцией 2022 года во время объявления "частичной мобилизации" в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Верстка ".

По данным местных специалистов по недвижимости, за последние три месяца стоимость аренды жилья в Ереване выросла примерно на 30%. Главная причина - постоянный поток граждан РФ, прибывающих в страну.

"Огромный спрос. Из-за ситуации, сложившейся на рынке недвижимости в Ереване, у нас цены просто безумные", - сказал один из них.

Если в 2024-2025 годах основными клиентами были эмигранты, просто переезжавшие из одной квартиры в другую, то летом 2026 года 80% обращений поступает от людей, которые только что прибыли или только планируют релокацию.

"Начиная с майских праздников люди едут, а сейчас еще больше. У меня куча запросов на сентябрь. Похоже, перед выборами хотят убежать, поэтому осенью цены, вероятно, вырастут еще немного", - рассказал другой риэлтор.

Аналитические данные подтверждают масштаб новой волны выезда из России:

Google Trends: уровень заинтересованности россиян в квартирах в Ереване достиг показателей начала полномасштабного вторжения в Украину и периода мобилизации.

в Украину и периода мобилизации. Яндекс Вордстат: в июле 2026 года количество запросов "квартиры в Ереване" достигло 5,2 тысяч в неделю. Это больше, чем в начале войны в марте 2022 года (5 тысяч).

В тематических Telegram-каналах каждый день появляются десятки объявлений о поиске жилья. Недвижимость ищут как семьи с детьми, так и одинокие молодые люди.

Первая масштабная волна выезда россиян произошла весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Второй рекордный всплеск побега за границу зафиксировали осенью 2022 года во время объявления так называемой "частичной мобилизации". Тогда количество поисковых запросов по недвижимости в Армении достигало почти 10 тысяч в неделю.