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Россияне массово скупают жилье в Армении на фоне слухов о мобилизации

17:18 28.07.2026 Вт
2 мин
Риэлторы называют спрос "безумным", а цены уже выросли почти на треть
aimg Валерий Ульяненко
Россияне массово скупают жилье в Армении на фоне слухов о мобилизации Фото: россияне (Getty Images)
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В Армении зафиксирован резкий рост спроса на аренду и покупку жилья среди россиян. Риэлторы сравнивают ситуацию с массовой миграцией 2022 года во время объявления "частичной мобилизации" в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".

По данным местных специалистов по недвижимости, за последние три месяца стоимость аренды жилья в Ереване выросла примерно на 30%. Главная причина - постоянный поток граждан РФ, прибывающих в страну.

"Огромный спрос. Из-за ситуации, сложившейся на рынке недвижимости в Ереване, у нас цены просто безумные", - сказал один из них.

Если в 2024-2025 годах основными клиентами были эмигранты, просто переезжавшие из одной квартиры в другую, то летом 2026 года 80% обращений поступает от людей, которые только что прибыли или только планируют релокацию.

"Начиная с майских праздников люди едут, а сейчас еще больше. У меня куча запросов на сентябрь. Похоже, перед выборами хотят убежать, поэтому осенью цены, вероятно, вырастут еще немного", - рассказал другой риэлтор.

Аналитические данные подтверждают масштаб новой волны выезда из России:

  • Google Trends: уровень заинтересованности россиян в квартирах в Ереване достиг показателей начала полномасштабного вторжения в Украину и периода мобилизации.
  • Яндекс Вордстат: в июле 2026 года количество запросов "квартиры в Ереване" достигло 5,2 тысяч в неделю. Это больше, чем в начале войны в марте 2022 года (5 тысяч).

В тематических Telegram-каналах каждый день появляются десятки объявлений о поиске жилья. Недвижимость ищут как семьи с детьми, так и одинокие молодые люди.

Первая масштабная волна выезда россиян произошла весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Второй рекордный всплеск побега за границу зафиксировали осенью 2022 года во время объявления так называемой "частичной мобилизации". Тогда количество поисковых запросов по недвижимости в Армении достигало почти 10 тысяч в неделю.

Напомним, с 1 ноября 2026 года Черногория отменяет безвиз для граждан России и Беларуси. Такое решение власти страны приняли, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ЕС.

Кроме того, за последние десять дней Россия столкнулась с рядом дипломатических демаршей сразу из трех разных регионов мира. Протесты Москве выразили Индия, Азербайджан и Ботсвана.

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