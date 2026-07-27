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Ще одна країна Європи скасовує безвізовий режим для росіян та білорусів

19:42 27.07.2026 Пн
2 хв
Візи росіянам та білорусам знадобляться вже з 1 листопада
aimg Валерій Ульяненко
Ще одна країна Європи скасовує безвізовий режим для росіян та білорусів Фото: Чорногорія скасує безвіз для росіян (Getty Images)
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Чорногорія з 1 листопада 2026 року скасовує безвізовий режим для громадян Росії та Білорусі. Влада країни ухвалила відповідне рішення для приведення законодавства у відповідність до норм ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Чорногорії.

Уряд Чорногорії ухвалив указ про зміни до візового режиму 23 липня 2026 року. Головною метою цього кроку є гармонізація національного законодавства зі стандартами ЄС на шляху до повноправного членства в блоці.

Запровадження віз дозволяє країні виконати ключові вимоги в межах переговорного розділу 24 "Правосуддя, свобода та безпека", а також реалізувати основні зобов'язання державної Програми реформ.

Для яких країн запроваджують обмеження

Нові правила стосуються не лише громадян РФ та Білорусі. Візовий режим запроваджують для всіх країн, чиї правила в'їзду раніше не були узгоджені з політикою Євросоюзу.

З 1 листопада 2026 року візи для в'їзду до Чорногорії знадобляться громадянам п'яти держав:

  • Росії;
  • Білорусі;
  • Китаю;
  • Саудівської Аравії;
  • Туреччини.

Як оформлюватимуть візи

Для отримання документів влада Чорногорії розширює мережу центрів прийому заяв у партнерстві з міжнародною компанією VFS Global. На першому етапі подати документи можна буде через візові центри у таких країнах:

  • Туреччина, ОАЕ та Росія;
  • Індія, Бангладеш, Киргизстан та Азербайджан.

Надалі мережу прийому документів розширять на Білорусь, Китай, Саудівську Аравію, Казахстан, Пакистан, Вірменію, Узбекистан, Непал та Філіппіни.

Крім того, Чорногорія створює Візову інформаційну систему, яка буде сумісною з реєстрами ЄС та стандартами Шенгенської зони. Це дозволить у перспективі запустити електронні візи (e-Visa) та подавати документи онлайн.

Нагадаємо, польські міністри Радослав Сікорський і Марцін Кервінський підтримали ініціативу 11 країн, які вимагають від Європейської комісії посилити видачу шенгенських віз росіянам.

Раніше Естонія закликала країни ЄС назавжди закрити Шенгенську зону для російських військових, які брали участь у війні проти України. Прем’єр-міністр Крістен Міхал заявив, що такі люди можуть становити загрозу безпеці всієї Європи.

Крім того, Єврокомісія обмежила видачу багаторазових шенгенських віз для росіян. Хоча чинні візи залишаються дійсними, отримати нові мультивізи їм стало значно складніше.

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