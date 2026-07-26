Три демарші за десять днів: Індія, Азербайджан і Ботсвана дистанціюються від РФ
Росія за останні десять днів зіштовхнулася з дипломатичними демаршами одразу від трьох країн з різних куточків світу. Протести Москві висловили Індія, Азербайджан та Ботсвана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі дипломатичних демаршів
У розвідці зазначають, що уряди цих держав із різних причин висловили незадоволення діями РФ, що свідчить про подальшу втрату її авторитету у світі.
Індія висловила рішучий протест через російський удар ракет по суховантажу MV Golden Leo біля порту Одеси, внаслідок якого загинули чотири індійські громадяни. МЗС країни наголосило, що удари по цивільних суднах є неприйнятними.
Азербайджан направив ноту протесту після того, як росіяни атакували АЗС азербайджанської компанії SOCAR у Миколаївській області. Баку вимагає розслідування та дотримання норм захисту цивільних об'єктів.
Ботсвана офіційно заявила про тривожне зростання випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні проти України на боці РФ.
"Така риторика ілюструє своєрідний тектонічний зсув у відносинах між країнами, які донедавна вважалися близькими партнерами", - заявили в СЗР України щодо реакції Індії.
Згодом президент Азербайджану офіційно заявив про готовність повністю замінити Росію на нафтогазовому ринку Європи.
У розвідці підкреслюють, що агресивна поведінка Кремля дедалі більше відвертає від нього міжнародних партнерів, звужуючи дипломатичні можливості РФ у "розвороті на Схід".
Що відомо про втрату впливу РФ
Раніше стало відомо, що африканський континент поступово дистанціюється від Кремля через використання вербувальних схем для війни.
Також азербайджанська сторона неодноразово наголошувала на порушенні міжнародних зобов'язань із боку Росії під час атак на цивільну інфраструктуру.
Крім того, втрата РФ статусу надійного енергетичного партнера дозволяє альтернативним постачальникам активно займати її частку на європейському ринку.
Економічні проблеми та втрати РФ на фронті
Нагадаємо, що останнім часом ситуація для армії РФ продовжує погіршуватися не лише на полі бою, а й у тилу.
Зокрема, за останній тиждень втрати російських військ на фронті помітно збільшилися. Якщо раніше ворог втрачав у середньому 1100 військових убитими та пораненими за добу, то тепер цей показник зріс до 1400 осіб.
Разом із цим Кремль намагається створити ілюзію стабільності на тлі поглиблення паливної кризи. Незважаючи на офіційну риторику про "покращення", на російському ринку спостерігаються дефіцит, падіння виробництва та стрімке подорожчання пального.
Крім того, розвідка зазначає, що реальні економічні показники РФ свідчать про наближення до стагнації. Корпоративний сектор країни накопичив понад 117,5 млрд доларів простроченої дебіторської заборгованості, а частка проблемних платежів досягла 3,8% ВВП, що вказує на повний застій економіки агресора.