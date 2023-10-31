ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни масовано обстріляли Херсон: є руйнування та поранений

Херсон, Вівторок 31 жовтня 2023 12:24
UA EN RU
Росіяни масовано обстріляли Херсон: є руйнування та поранений Ілюстративне фото: росіяни масовано обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вкрили масованим вогнем Центральний район Херсона, внаслідок чого одна людина отримала поранення, також виникли руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Повідомляється, що через атаку є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів.

Наразі відомо про одного пораненого. Так, чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його госпіталізували.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, сьогодні росіяни снарядом поцілили у цивільний автомобіль у Херсоні, водій загинув на місці.

А вчора окупанти атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

До того ж, росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Втрати Росії в Україні з початку війни перевищили 300 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії в Україні з початку війни перевищили 300 тисяч військових, - Генштаб
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ