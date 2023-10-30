ua en ru
Пн, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли кладовище у Херсонській області: є жертва та постраждалий

Херсонська область, Понеділок 30 жовтня 2023 16:01
UA EN RU
Росіяни обстріляли кладовище у Херсонській області: є жертва та постраждалий Ілюстративне фото: росіяни обстріляли кладовище у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської області Олександра Прокудіна.

"Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель - поранений", - написав він.

Прокудін зазначив, що до лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 62-річного чоловіка. Йому надають медичну допомогу.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, тільки сьогодні загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Цієї ночі росіяни також атакували Херсон, через що одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
Смарт-мобілізація, дрони у шкільній програмі та Starlink Маска: головне з інтерв'ю Федорова
Смарт-мобілізація, дрони у шкільній програмі та Starlink Маска: головне з інтерв'ю Федорова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ