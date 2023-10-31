Россияне массированно обстреляли Херсон: есть разрушения и раненый
Российские оккупанты укрыли массированным огнем Центральный район Херсона, в результате чего один человек получил ранения, также возникли разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Сообщается, что из-за атаки есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей.
На данный момент известно об одном раненом. Так, мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали.
Обстрелы Херсона и области
Напомним, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
В частности, сегодня россияне снарядом попали в гражданский автомобиль в Херсоне, водитель погиб на месте.
А вчера оккупанты атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.
К тому же, россияне обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
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