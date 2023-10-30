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Кількість поранених через обстріл маршрутки в Херсоні зросла до 7 людей

Херсон, Понеділок 30 жовтня 2023 15:22
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Кількість поранених через обстріл маршрутки в Херсоні зросла до 7 людей Фото: кількість поранених через обстріл маршрутки в Херсоні зросла до 7 людей (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених через обстріл маршрутки в Херсоні у понеділок, 30 жовтня, зросла з 4 до 7 людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні", - розповів він.

За його словами, це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.

"36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості", - додав голова ОВА, зазначивши, що усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Обстріл Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон, хоча місто ще у листопаді 2022 року було звільнено від окупантів після захоплення у лютому цього ж року у перші дні після масштабного вторгнення РФ до України.

Загарбники щодня терирозують місцеве населення, обстрілюючи місця скупчення людей - житлові будинки, ринки. Сьогодні, 30 жовтня, армія РФ атакувала маршрутний автобус. Спочатку повідомлялося про 4 поранених.

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