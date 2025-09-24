Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Перші дрони почали заходити у повітряний простір України 23 вересня близько 19:00.
Станом на 23:34 російські дрони рухалися:
Близько півночі дрони рухалися на Самар (Дніпропетровщина) з півдня.
О 00:08 російські безпілотники були виявлені:
О 00:13 ударні дрони рухалися:
Станом на 00:34 російські ударні дрони рухалися:
Станом на 00:36 безпілотники рухалися на Лебедин (Сумщина) з північного сходу.
О 00:43 виявлено БпЛА в напрямку Чугуєва (Харківська область).
Станом на 00:59 врожі дрони рухалися:
Станом на 00:48 карта повітряних тривог України виглядала так:
Напередодні ввечері російські терористи масштабно атакували "Шахедами" Харків.
У місті пролунали 17 вибухів, спалахнула пожежа, в окремих районах виникли перебої з електроенергією. Є постраждалий серед місцевого населення.
Минулої ночі росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.