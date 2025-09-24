UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Перші дрони почали заходити у повітряний простір України 23 вересня близько 19:00.

Станом на 23:34 російські дрони рухалися:

  • зі сходу курсом на Запоріжжя та Кривий Ріг;
  • у Запорізькій області, курсом на/повз обласний центр у північному/північно-західному напрямку;
  • через Нікопольський район Дніпропетровщини в напрямку Криворізького;
  • на Сумщині на заході від населеного пункту Терни і в районі населеного пункту Білопілля в південному напрямку;
  • на сході Миколаївщини, курс - західний.

Близько півночі дрони рухалися на Самар (Дніпропетровщина) з півдня.

О 00:08 російські безпілотники були виявлені:

  • на межі Харківщини і Сумщини в напрямку Полтавщини;
  • курсом на Дніпро з півдня.

О 00:13 ударні дрони рухалися:

  • на Миколаївщині курсом на Миколаїв та Вознесенськ;
  • курсом на Кривий Ріг зі сходу.

Станом на 00:34 російські ударні дрони рухалися:

  • через Криворізький р-н Дніпропетровщини курсом на Миколаївщину;
  • на сході Миколаївщини, курс - західний;
  • на Полтавщині курсом на Полтаву та н.п.Решетилівка;
  • на півночі Чернігівщині курсом на н.П.Пирятин (Полтавщина);
  • нові групи на півночі Харківщини, курс - південний (вектор - Харків).

Станом на 00:36 безпілотники рухалися на Лебедин (Сумщина) з північного сходу.

О 00:43 виявлено БпЛА в напрямку Чугуєва (Харківська область).

Станом на 00:59 врожі дрони рухалися:

  • курсом на Гадяч (Полтавщина) з північного сходу;
  • на межі Дніпропетровщини і Донеччини, курс - північний.

Станом на 00:48 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари росіян

Напередодні ввечері російські терористи масштабно атакували "Шахедами" Харків.

У місті пролунали 17 вибухів, спалахнула пожежа, в окремих районах виникли перебої з електроенергією. Є постраждалий серед місцевого населення.

Минулої ночі росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.

