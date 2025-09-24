Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Перші дрони почали заходити у повітряний простір України 23 вересня близько 19:00.

Станом на 23:34 російські дрони рухалися:

зі сходу курсом на Запоріжжя та Кривий Ріг;

у Запорізькій області, курсом на/повз обласний центр у північному/північно-західному напрямку;

через Нікопольський район Дніпропетровщини в напрямку Криворізького;

на Сумщині на заході від населеного пункту Терни і в районі населеного пункту Білопілля в південному напрямку;

на сході Миколаївщини, курс - західний.

Близько півночі дрони рухалися на Самар (Дніпропетровщина) з півдня.

О 00:08 російські безпілотники були виявлені:

на межі Харківщини і Сумщини в напрямку Полтавщини;

курсом на Дніпро з півдня.

О 00:13 ударні дрони рухалися:

на Миколаївщині курсом на Миколаїв та Вознесенськ;

курсом на Кривий Ріг зі сходу.

Станом на 00:34 російські ударні дрони рухалися:

через Криворізький р-н Дніпропетровщини курсом на Миколаївщину;

на сході Миколаївщини, курс - західний;

на Полтавщині курсом на Полтаву та н.п.Решетилівка;

на півночі Чернігівщині курсом на н.П.Пирятин (Полтавщина);

нові групи на півночі Харківщини, курс - південний (вектор - Харків).

Станом на 00:36 безпілотники рухалися на Лебедин (Сумщина) з північного сходу.

О 00:43 виявлено БпЛА в напрямку Чугуєва (Харківська область).

Станом на 00:59 врожі дрони рухалися:

курсом на Гадяч (Полтавщина) з північного сходу;

на межі Дніпропетровщини і Донеччини, курс - північний.

Станом на 00:48 карта повітряних тривог України виглядала так: