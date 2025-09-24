Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство Украины 23 сентября около 19:00.

По состоянию на 23:34 российские дроны двигались:

с востока курсом на Запорожье и Кривой Рог;

в Запорожской области, курсом на/мимо областного центра в северном/северо-западном направлении;

через Никопольский район Днепропетровской области в направлении Криворожского;

в Сумской области на западе от населенного пункта Терны и в районе населенного пункта Белополье в южном направлении;

на востоке Николаевской области, курс - западный.

Около полуночи дроны двигались на Самар (Днепропетровская область) с юга.

В 00:08 российские беспилотники были обнаружены:

на границе Харьковщины и Сумщины в направлении Полтавщины;

курсом на Днепр с юга.

В 00:13 ударные дроны двигались:

В Николаевской области курсом на Николаев и Вознесенск;

курсом на Кривой Рог с востока.

По состоянию на 00:34 российские ударные дроны двигались:

через Криворожский р-н Днепропетровской области курсом на Николаевскую область;

на востоке Николаевской области, курс - западный;

в Полтавской области курсом на Полтаву и н.п.Решетиловка;

на севере Черниговской области курсом на н.П.Пирятин (Полтавская область);

новые группы на севере Харьковской области, курс - южный (вектор - Харьков).

По состоянию на 00:36 беспилотники двигались на Лебедин (Сумская область) с северо-востока.

В 00:43 обнаружен БпЛА в направлении Чугуева (Харьковская область).

По состоянию на 00:59 вражеские дроны двигались:

курсом на Гадяч (Полтавская область) с северо-востока;

на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс - северный.

По состоянию на 01:44 карта воздушных тревог Украины выглядела так: