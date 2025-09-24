Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Первые дроны начали заходить в воздушное пространство Украины 23 сентября около 19:00.
По состоянию на 23:34 российские дроны двигались:
Около полуночи дроны двигались на Самар (Днепропетровская область) с юга.
В 00:08 российские беспилотники были обнаружены:
В 00:13 ударные дроны двигались:
По состоянию на 00:34 российские ударные дроны двигались:
По состоянию на 00:36 беспилотники двигались на Лебедин (Сумская область) с северо-востока.
В 00:43 обнаружен БпЛА в направлении Чугуева (Харьковская область).
По состоянию на 00:59 вражеские дроны двигались:
По состоянию на 01:44 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Накануне вечером российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Харьков.
В городе прогремели 17 взрывов, вспыхнул пожар, в отдельных районах возникли перебои с электроэнергией. Есть пострадавший среди местного населения.
Минувшей ночью россияне повредили объект критической инфраструктуры в Чернигове.