RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество ударных дронов "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы, работает ПВО.

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство Украины 23 сентября около 19:00.

По состоянию на 23:34 российские дроны двигались:

  • с востока курсом на Запорожье и Кривой Рог;
  • в Запорожской области, курсом на/мимо областного центра в северном/северо-западном направлении;
  • через Никопольский район Днепропетровской области в направлении Криворожского;
  • в Сумской области на западе от населенного пункта Терны и в районе населенного пункта Белополье в южном направлении;
  • на востоке Николаевской области, курс - западный.

Около полуночи дроны двигались на Самар (Днепропетровская область) с юга.

В 00:08 российские беспилотники были обнаружены:

  • на границе Харьковщины и Сумщины в направлении Полтавщины;
  • курсом на Днепр с юга.

В 00:13 ударные дроны двигались:

  • В Николаевской области курсом на Николаев и Вознесенск;
  • курсом на Кривой Рог с востока.

По состоянию на 00:34 российские ударные дроны двигались:

  • через Криворожский р-н Днепропетровской области курсом на Николаевскую область;
  • на востоке Николаевской области, курс - западный;
  • в Полтавской области курсом на Полтаву и н.п.Решетиловка;
  • на севере Черниговской области курсом на н.П.Пирятин (Полтавская область);
  • новые группы на севере Харьковской области, курс - южный (вектор - Харьков).

По состоянию на 00:36 беспилотники двигались на Лебедин (Сумская область) с северо-востока.

В 00:43 обнаружен БпЛА в направлении Чугуева (Харьковская область).

По состоянию на 00:59 вражеские дроны двигались:

  • курсом на Гадяч (Полтавская область) с северо-востока;
  • на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс - северный.

По состоянию на 01:44 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные удары россиян

Накануне вечером российские террористы масштабно атаковали "Шахедами" Харьков.

В городе прогремели 17 взрывов, вспыхнул пожар, в отдельных районах возникли перебои с электроэнергией. Есть пострадавший среди местного населения.

Минувшей ночью россияне повредили объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов