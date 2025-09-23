Щонайменше 17 вибухів, атака триває: все про наслідки нальоту дронів на Харків

Фото: у Харкові є постраждалі внаслідок атаки "Шахедами" (facebook.com DSNSPOLTAVA)

Російські загарбники продовжують масовану атаку ударними безпілотниками на Харків. У місті є перший постраждалий серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.