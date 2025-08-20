Удар РФ по Одеській області: виникла масштабна пожежа, залучили спецпотяг (відео)
Російські війська сьогодні вночі, 20 серпня, атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці", - зазначив Кіпер.
За його словами, відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога.
"Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. 54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків атаки РФ. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", - повідомили у ДСНС.
Удари РФ по Одеській області
Російські війська не припиняють масовані удари з використанням дронів-камікадзе та ракет по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області.
Так, в ніч на 18 серпня в Одесі було чутно звуки вибухів. Російські загарбники масовано атакували місто безпілотниками одночасно з кількох сторін.
Окрім того, в ніч на 16 липня окупанти атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Тоді було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та виникла пожежа.