Удар РФ по Одеській області: виникла масштабна пожежа, залучили спецпотяг (відео)

Російські війська сьогодні вночі, 20 серпня, атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці", - зазначив Кіпер.

За його словами, відомо про одного пораненого чоловіка, йому надається вся необхідна медична допомога.

"Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. 54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків атаки РФ. Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці", - повідомили у ДСНС.