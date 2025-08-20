ua en ru
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Среда 20 августа 2025 21:05
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 20 августа запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 21:05 воздушную тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • группа ударных БПЛА в Харьковской области курсом на запад/север;
  • группа вражеских БПЛА на севере Сумской области курсом на Черниговскую;
  • группа "Шахедов" в Херсонской области в направлении Николаевской;
  • группа вражеских БПЛА на Николаевщине курсом северо-запад;
  • ударные БПЛА на севере, центре и юге Харьковщины западным курсом.
  • группа "Шахедов" на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины.
  • ударные БПЛА на Черниговщине в направлении Киевщины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:05

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины 20 августа

Напомним, сегодня ночью, 20 августа, враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка Сумской области.

Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети. Обстрелом повреждены 39 частных домов, один двухэтажный многоквартирный дом, а также нежилые и производственные помещения.

Кроме того, российские войска сегодня атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне ночью запустили по Украине две ракеты "Искандер-М" и 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.

