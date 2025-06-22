Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де ризик ударів

Російські терористи запустили в напрямку України велику кількість дронів-камікадзе. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 22:52 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:55 військові повідомили, що в усіх перелічених областях велика кількість ворожих БпЛА, які мають хаотичний рух. Жителям радять під час тривоги перебувати в укриттях.

Перші дрони почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00 з північно-східного та східного напрямків.

Російські повітряні атаки

Ввечері у неділю, 22 червня, російські терористи вдарили балістичними ракетами по Запоріжжю. В одному з районів міста спалахнула пожежа.

Також загарбники вдарили по місту Очаків на Миколаївщині. Поранені троє людей, серед них є діти.

В ніч на 22 червня росіяни випустили по Україні близько 50 ударних дронів, а також балістичні ракети. Під ударом були Чернігівська, Сумська та Одеська області.

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