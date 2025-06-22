РФ атакувала Україну балістикою і дронами: де були влучання

Російські окупанти в ніч на 22 червня вдарили по Україні балістикою. Крім того, окупанти атакували 47 дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Основний напрямок удару – Чернігівська область. Як зазначають Повітряні сили, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема у Чернігівській, Сумській та Одеській областях.

Також росіяни випустили 47 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з двох напрямків - Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Ростовської області, а також керованою ракетою С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, що ввечері 21 червня стало відомо, що росіяни атакували Ніжинський район Чернігівської області. Через атаку дронів загинув чоловік. Були зруйновані і пошкоджені будинки, господарча будівля і гараж.

Також загарбники вдарили по Слов'янську та Краматорську. У Слов'янську через ворожу атаку загинув 17-річний хлопець, є постраждалі.

Крім того, зранку ДСНС повідомила про атаку на Одеську область. Ворог атакував південь Одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок. Обійшлось без постраждалих.

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