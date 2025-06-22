В Запоріжжі пролунали вибухи: можливий удар балістикою
У Запоріжжі ввечері 22 червня пролунали сильні вибухи. Попередньо, росіяни обстріляли місто балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та місцеві канали.
"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.
Запорізькі канали пишуть, що вибухи пролунали не в області, а в самому місті. Повідомляється, що в одному з районів Запоріжжя після двох вибухів видно дим - ймовірно, почалася пожежа.
Федоров пізніше також оновив інформацію, зазначивши, що у районах, де було чутно вибухи, працюють екстрені служби. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Перед вибухами було оголошено повітряну тривогу. Громадян попередили про загрозу пусків балістичних ракет з району Таганрогу. Окрім цього, Запоріжжя перебуває під загрозою атаки російських ударних безпілотників.
Обстріли Запоріжжя
Окупанти періодично обстрілюють обласний центр Запорізької області. Так, 18 червня через атаку російських БПЛА було знищено відділення "Нової пошти". У ніч проти 17 червня Росія теж била по Запоріжжю, пошкодивши багатоповерхівку і гуртожиток.
14 червня окупанти вдарили по центру Запоріжжя дронами та спалили там склад з гуманітарною допомогою. Збитки оцінили в 3 млн доларів.
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