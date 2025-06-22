В Запоріжжі пролунали вибухи: можливий удар балістикою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та місцеві канали.

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.

Запорізькі канали пишуть, що вибухи пролунали не в області, а в самому місті. Повідомляється, що в одному з районів Запоріжжя після двох вибухів видно дим - ймовірно, почалася пожежа.

Федоров пізніше також оновив інформацію, зазначивши, що у районах, де було чутно вибухи, працюють екстрені служби. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Перед вибухами було оголошено повітряну тривогу. Громадян попередили про загрозу пусків балістичних ракет з району Таганрогу. Окрім цього, Запоріжжя перебуває під загрозою атаки російських ударних безпілотників.