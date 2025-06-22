Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе. Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 с северо-восточного и восточного направлений.

По состоянию на 22:49 вражеские ударные дроны двигались:

в Сумской области курсом на юго-запад;

в Черниговской области курсом на юго-запад;

на севере Запорожской области, курсом на северо-запад в Днепропетровскую область;

в Днепропетровской области курсом на северо-запад. Несколько в районе Днепра;

в Харьковской области курсом на юго-запад;

в Полтавской области курсом на запад и юг;

на юге Николаевской и Херсонской областей курсом на север и запад;

на севере Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

По состоянию на 23:30 группы российских дронов двигались:

в Сумской области курсом на юго-запад, вектором движения на Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую области;

на востоке Киевской области курсом на юго-запад;

в Черниговской области курсом на юго-запад, на Киевскую область;

в Черкасской области курсом на юго-запад;

на западе Днепропетровской области курсом на север - на Полтавскую и Кировоградскую области;

в Харьковской области курсом на юго-запад;

на юге Николаевской и Херсонской областей курсом на северо-запад;

на севере Кировоградской области курсом на Николаевскую область;

на севере Одесской области курсом на Винницкую область.

В 23:55 военные сообщили, что во всех перечисленных областях большое количество вражеских БПЛА, которые имеют хаотичное движение. Жителям советуют во время тревоги находится в укрытиях.

По состоянию на 00:02 мониторинговые каналы сообщали о приблизительно 130 "Шахедах" в воздушном пространстве Украины.

По состоянию на 00:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так: