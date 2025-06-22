ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Воскресенье 22 июня 2025 23:08
UA EN RU
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов Фото: российские захватчики снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе. Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые дроны начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 с северо-восточного и восточного направлений.

По состоянию на 22:49 вражеские ударные дроны двигались:

  • в Сумской области курсом на юго-запад;
  • в Черниговской области курсом на юго-запад;
  • на севере Запорожской области, курсом на северо-запад в Днепропетровскую область;
  • в Днепропетровской области курсом на северо-запад. Несколько в районе Днепра;
  • в Харьковской области курсом на юго-запад;
  • в Полтавской области курсом на запад и юг;
  • на юге Николаевской и Херсонской областей курсом на север и запад;
  • на севере Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

По состоянию на 23:30 группы российских дронов двигались:

  • в Сумской области курсом на юго-запад, вектором движения на Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую области;
  • на востоке Киевской области курсом на юго-запад;
  • в Черниговской области курсом на юго-запад, на Киевскую область;
  • в Черкасской области курсом на юго-запад;
  • на западе Днепропетровской области курсом на север - на Полтавскую и Кировоградскую области;
  • в Харьковской области курсом на юго-запад;
  • на юге Николаевской и Херсонской областей курсом на северо-запад;
  • на севере Кировоградской области курсом на Николаевскую область;
  • на севере Одесской области курсом на Винницкую область.

В 23:55 военные сообщили, что во всех перечисленных областях большое количество вражеских БПЛА, которые имеют хаотичное движение. Жителям советуют во время тревоги находится в укрытиях.

По состоянию на 00:02 мониторинговые каналы сообщали о приблизительно 130 "Шахедах" в воздушном пространстве Украины.

По состоянию на 00:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где риск ударов

Российские воздушные атаки

Вечером в воскресенье, 22 июня, российские террористы ударили баллистическими ракетами по Запорожью. В одном из районов города вспыхнул пожар.

Также захватчики ударили по городу Очаков на Николаевщине. Ранены три человека, среди них есть дети.

В ночь на 22 июня россияне выпустили по Украине около 50 ударных дронов, а также баллистические ракеты. Под ударом были Черниговская, Сумская и Одесская области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Удар РФ по полигону ВСУ: появились новые подробности от Сухопутных сил
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде