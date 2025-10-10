Росіяни масовано атакують енергоінфрастуктуру України, - Міненерго

Нічна ракетно-дронова атака РФ

В ніч на 10 жовтня армія РФ запустила по Україні десятки ударних дронів "Шахед".

У Києві внаслідок падіння уламків збитих безпілотників спалахнули пожежі та є постраждалі.

Близько 02:40 ночі ворог атакував столицю балістичними ракетами. У місті спостерігаються перебої з електроенергією.

Також росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та постраждали місцеві жителі.