Росіяни масовано атакують енергоінфрастуктуру України, - Міненерго

Ілюстративне фото: РФ намагається влаштувати масштабний блекаут (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові масштабно атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра енергетики Світлани Гринчук.

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - наголосила Гринчук.

Вона закликала всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додала міністр.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про перебої зі світлом у місті внаслідок ударів по критичній інфраструктурі.

Нічна ракетно-дронова атака РФ

В ніч на 10 жовтня армія РФ запустила по Україні десятки ударних дронів "Шахед".

У Києві внаслідок падіння уламків збитих безпілотників спалахнули пожежі та є постраждалі.

Близько 02:40 ночі ворог атакував столицю балістичними ракетами. У місті спостерігаються перебої з електроенергією.

Також росіяни обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та постраждали місцеві жителі.

