Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Четвер 09 жовтня 2025 22:10
UA EN RU
Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів Фото: росіяни атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 9 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:00.

Станом на 22:10 дрони фіксувалися:

  • на півночі Сумщини, курс - південний;
  • на заході від Сум, курс - південно-західний;
  • на сході Чернігівщини, курс - південний та на півдні, курс - західний;
  • на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний та на південному заході від Миргорода, курс - південно-східний;
  • на півночі та заході Київщини, курс - західний/південно-західний;
  • в центральній частині Житомирщини, курс - західний/південно-західний;
  • на півночі Херсонщини, курс - західний/північно-західний;
  • в напрямку Сум з північного сходу;
  • нові групи БПЛА заходять на Дніпропетровщину (Нікопольський р-н), курс - північно-західний.

О 22:18 "Шахеди" були помічені:

  • в напрямку Черкас зі сходу;
  • декілька десятків груп БпЛА на Сумщині та Чернігівщині в південному/південно-західному напрямках;
  • нові групи БпЛА на сході Харківщини у західному напрямку.

Станом на 22:31 ворожі безпілотники рухалися:

  • нові групи на північному сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
  • на заході та в центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний;
  • на сході та півночі Полтавщини, курс - південний/південно-західний на півдні Полтавщини, курс - південний;
  • південним курсом на/повз Полтаву;
  • на сході та заході Житомирщини, курс - південно-західний;
  • на півночі Херсонщини та сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
  • над Нікопольським р-ном Дніпропетровщини, курс - північно-західний/північно-східний;
  • на півночі Вінниччини, курс - південно-західний;
  • на півночі Хмельниччини, курс - західний;
  • на сході Харківщини, курс - західний.

Станом на 23:20 карта повітряних тривог виглядала так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів

Обстріл України 9 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня в Одеській області спалахнули масштабні пожежі внаслідок удару російськими безпілотниками. Є влучання в порту, п'ятеро поранених та знеструмлення.

Як проінформував голова ОВА, більшість ворожих цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі, на автозаправній станції та на території порту. Ще чотири приватні будинки пошкоджено.

Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури - горіли контейнери з цивільним вантажем, зокрема з рослинною олією та деревними паливними пелетами.

Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
