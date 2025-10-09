Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські війська ввечері 9 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:00.
Станом на 22:10 дрони фіксувалися:
- на півночі Сумщини, курс - південний;
- на заході від Сум, курс - південно-західний;
- на сході Чернігівщини, курс - південний та на півдні, курс - західний;
- на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний та на південному заході від Миргорода, курс - південно-східний;
- на півночі та заході Київщини, курс - західний/південно-західний;
- в центральній частині Житомирщини, курс - західний/південно-західний;
- на півночі Херсонщини, курс - західний/північно-західний;
- в напрямку Сум з північного сходу;
- нові групи БПЛА заходять на Дніпропетровщину (Нікопольський р-н), курс - північно-західний.
О 22:18 "Шахеди" були помічені:
- в напрямку Черкас зі сходу;
- декілька десятків груп БпЛА на Сумщині та Чернігівщині в південному/південно-західному напрямках;
- нові групи БпЛА на сході Харківщини у західному напрямку.
Станом на 22:31 ворожі безпілотники рухалися:
- нові групи на північному сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
- на заході та в центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний;
- на сході та півночі Полтавщини, курс - південний/південно-західний на півдні Полтавщини, курс - південний;
- південним курсом на/повз Полтаву;
- на сході та заході Житомирщини, курс - південно-західний;
- на півночі Херсонщини та сході Миколаївщини, курс - північно-західний;
- над Нікопольським р-ном Дніпропетровщини, курс - північно-західний/північно-східний;
- на півночі Вінниччини, курс - південно-західний;
- на півночі Хмельниччини, курс - західний;
- на сході Харківщини, курс - західний.
Станом на 23:20 карта повітряних тривог виглядала так:
Обстріл України 9 жовтня
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня в Одеській області спалахнули масштабні пожежі внаслідок удару російськими безпілотниками. Є влучання в порту, п'ятеро поранених та знеструмлення.
Як проінформував голова ОВА, більшість ворожих цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.
Внаслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі, на автозаправній станції та на території порту. Ще чотири приватні будинки пошкоджено.
Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури - горіли контейнери з цивільним вантажем, зокрема з рослинною олією та деревними паливними пелетами.