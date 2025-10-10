ua en ru
У Києві через атаку РФ пошкоджено будинки: горить висотка, є постраждалі

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 02:31
У Києві через атаку РФ пошкоджено будинки: горить висотка, є постраждалі
Автор: Валерій Савицький

У Києві зафіксоване падіння уламків збитих російських дронів на кількох локаціях. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки й автомобілі та спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і голову КМВА Тимура Ткаченка.

Так, у Печерському районі уламки БпЛА влучили у шестиповерховий житловий будинок. Спалахнула пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку.

Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють.

"Постраждали двоє людей, одного з них ушпиталено, іншому медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.

У Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків і два автомобілі.

У Подільському районі в дворі виявили уламки збитої ворожої цілі.

Оновлено 02:50

Кілька хвилин тому ворог атакував Київ балістичними ракетами. У місті зафіксовані перебої з електроенергією, у деяких районах зникло світло.

Кличко повідомив про виклик медиків в Оболонський район. Бригада виїхала.

На даний момент у столиці пʼятеро постраждалих. Одну жінку медики госпіталізували, всім іншим надали допомогу на місці.

"Ворог бʼє по критичній інфраструктурі міста", - додав Кличко.

Оновлено 03:20

За повідомленнями мера, у Києві вже восьмеро постраждалих, пʼятеро з них - у лікарнях.

Масована дронова атака Росії

В ніч на 10 жовтня російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, чути вибухи і працюють сили ППО.

Зокрема, ворог ударив "Шахедами" по Запоріжжю. У місті загорівся будинок і постраждали місцеві жителі.

У Києві через масштабну атаку можуть бути перебої з електроенергією та водопостачанням.

