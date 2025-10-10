ua en ru
Росіяни атакували Запоріжжя: загорівся будинок, постраждали люди

П'ятниця 10 жовтня 2025 02:11
Росіяни атакували Запоріжжя: загорівся будинок, постраждали люди Фото: за попередніми даними, постраждали двоє людей (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 10 жовтня знову атакували Запоріжжя. У місті внаслідок ворожих ударів загорілася будівля та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог завдає ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали", - писав він.

Водночас Федоров додав, що по всій області триває повітряна тривога, тому закликав людей до відбою залишатися у безпечних місцях.

Ще через деякий час глава ОВА уточнив, що окупанти завдали по місту три удари. Внаслідок цього загорівся житловий будинок, також відомо про двох поранених людей.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій та Житомирській областях.

Росіяни атакували Запоріжжя: загорівся будинок, постраждали люди

Запоріжжя Війна в Україні
