Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне массированно атакуют энергоинфрастуктуру Украины, - Минэнерго

Иллюстративное фото: РФ пытается устроить масштабный блэкаут (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные масштабно атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра энергетики Светланы Гринчук.

"Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", - подчеркнула Гринчук.

Она призвала всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - добавила министр.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом в городе в результате ударов по критической инфраструктуре.

Ночная ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на 10 октября армия РФ запустила по Украине десятки ударных дронов "Шахед".

В Киеве в результате падения обломков сбитых беспилотников вспыхнули пожары и есть пострадавшие.

Около 02:40 ночи враг атаковал столицу баллистическими ракетами. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией.

Также россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители.

