Россияне массированно атакуют энергоинфрастуктуру Украины, - Минэнерго

Ночная ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на 10 октября армия РФ запустила по Украине десятки ударных дронов "Шахед".

В Киеве в результате падения обломков сбитых беспилотников вспыхнули пожары и есть пострадавшие.

Около 02:40 ночи враг атаковал столицу баллистическими ракетами. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией.

Также россияне обстреляли Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители.