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Нічний удар "Шахедів" по Одесі: як виглядає багатоповерхівка після влучання (фото)

Субота 28 червня 2025 08:25
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Нічний удар "Шахедів" по Одесі: як виглядає багатоповерхівка після влучання (фото) Фото: війська РФ вночі обстріляли Одесу дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 червня, атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Один з дронів влучив у багатоповерхівку, відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ДСНС, дрон вдарив по 21-поверховому житловому будинку. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. З багатоповерхівки евакуйовано 5 осіб, серед них - маленька дитина.

Після гасіння пожежі на місці влучання рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя. До медичних закладів госпіталізували двоє постраждалих дітей – 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу

Також госпіталізовано чотирьох дорослих у стані середнього ступеню важкості.

Обстріл Одеси 28 червня

Нагадаємо, вчора пізно ввечері, 27 червня, місцева влада та Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів по південним регіонам.

Після цього місцеві жителі чули звуки вибухів, і невдовзі стало відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено будинки та автомобілі.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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