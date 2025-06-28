Россияне массированно атакуют дронами Украину: где угроза ударов
В ряде областей Украины вечером 28 июня объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
По состоянию на 22:06 воздушная тревога объявлена в 14 областях Украины.
Военные воздушных сил сообщают, что движение вражеских беспилотников происходит следующим образом:
- дроны из Черкасской области идут курсом на Кировоградщину;
- дроны с Сумщины идут курсом на Черниговщину и Полтавщину;
- дроны на Полтавщине идут курсом курсом курсом на Черкасскую и Кировоградскую области;
- дроны на Черниговщине идут курсом в юго-западном направлении;
- дроны с Харьковщины идут курсом на Днепропетровщину.
Жителей Днепра отдельно предупредили, что было замечено движение вражеских дронов в направлении города.
Воздушные атаки России
Заметим, что российские террористы ежедневно обстреливают Украину. В частности в пятницу, 27 июня, агрессор ударил ракетами по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.
Также россияне ударили из реактивной системы "Смерч" по Константиновке Донецкой области. В городе повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.
А в ночь на 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу. Известно, что вражеский "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибли люди, а также нескольких госпитализировали.
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